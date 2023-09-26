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    • Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

    Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, если бы бана российского футбола не было.

    – Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в Лиге Европы.

    – Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

    – А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?

    – Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.

    • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы в сезоне-2021/22.
    • Московский клуб сыграл против «Легии», «Наполи» и «Лестера».
    • В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3658

      Axe111 1 час назад

      )

      0
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      Рейтинг: +19387

      paracetamol 1 час назад

      Абы, да кабы! Грибы во рту симулянта еще не выросли?

      0
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      Рейтинг: +1378

      k611 2 часа назад

      Смелое заявление. Сейчас уже не проверить...

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      Рейтинг: +6360

      fakeid 2 часа назад

      шанс подобраться к финалу, может, и был. если смотреть на сетку, то нужно было обыграть лейпциг, аталанту, рейнджерс - и вот он финал. да только вот лейпциг пройти нереально, с аталантой шанс есть, рейнджерс вообще не серьёзный соперник, хоть и добрался до финала, непонятно как.

      наверное, дельфин тоже так рассуждал. не учитывая момента, что в плей-офф уже никому не до шуток. в группе можно всех победить, там есть право на ошибки, можно поберечь лидеров в отдельном туре и т.д. но в плей-офф хряков разорвали бы в клочья.

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      Рейтинг: +6360

      fakeid > fakeid 2 часа назад

      лейпциг точно не прошли бы. они 3 место в группе ЛЧ тогда заняли, после мансити и псж, и только поэтому оказались в ЛЕ. и всё равно 15 голов наколотили в лч. а спартаг чё-то не похож ни на сити, ни на псж. получили бы дежурную пятёрочку от лейпцига - и домой, в тарасофку)

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      Рейтинг: +3711

      FRZZ 2 часа назад

      Соболеву больше не наливать!

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      Рейтинг: +21827

      Cleaner 2 часа назад

      Ныряния Соболя головой об землю не прошли даром. Дельфин и раньше пургу нес, а теперь про победу Спартака в Лиге Европы заявил! Бредит, бедолага! Ну а я РЖУНИМОГУ ВАЩЩЕ!!!!!!!!!!!!................)))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +201

      Бывалый1488 3 часа назад

      Аха-ха-ха... насмешил

      1
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