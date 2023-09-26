Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, если бы бана российского футбола не было.

– Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в Лиге Европы.

– Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

– А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?

– Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.