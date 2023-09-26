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  • Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

26 сентября 2023, 10:53
6

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, если бы бана российского футбола не было.

– Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в Лиге Европы.

– Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

– А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?

– Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.

  • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы в сезоне-2021/22.
  • Московский клуб сыграл против «Легии», «Наполи» и «Лестера».
  • В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Соболев Александр
Комментарии (6)
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Бывалый1488
1695716644
Аха-ха-ха... насмешил
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k611
1695718988
Смелое заявление. Сейчас уже не проверить...
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paracetamol
1695721197
Абы, да кабы! Грибы во рту симулянта еще не выросли?
Ответить
Axe111
1695723932
)
Ответить
Xiko
1695730458
ага, и Лигу Наций бы еще прихватили в дагонку)))
Ответить
zigbert
1695754566
Доказать теперь это невозможно. Но Спартак действительно вышел из сложной группы. Чего стоят только две победы над Наполи, будущим чемпионом Серии-А.
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