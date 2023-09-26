Сборная России может сыграть с Кенией на территории турецкого отеля

Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными России и Кении.

Рассматривается вариант со стадионом на территории турецкого отеля Titanic Mardan Palace.

Игра запланирована на понедельник, 16 октября.

«Для желающих поехать: минимальная стоимость проживания в комплексе – 291 евро. Но это при условии бронирования минимум на 4 ночи.

Одним днeм приехать нельзя, система просто не даст вам забронировать менее четырех ночей, а это уже 120 000 рублей за проживание.

Сборная России на поле Титаника. Что-то в этом есть», – написал в своем телеграм-канале Василий Конов.