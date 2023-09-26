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    • Сборная России может сыграть с Кенией на территории турецкого отеля

    Сборная России может сыграть с Кенией на территории турецкого отеля

    Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными России и Кении.

    Рассматривается вариант со стадионом на территории турецкого отеля Titanic Mardan Palace.

    Игра запланирована на понедельник, 16 октября.

    «Для желающих поехать: минимальная стоимость проживания в комплексе – 291 евро. Но это при условии бронирования минимум на 4 ночи.

    Одним днeм приехать нельзя, система просто не даст вам забронировать менее четырех ночей, а это уже 120 000 рублей за проживание.

    Сборная России на поле Титаника. Что-то в этом есть», – написал в своем телеграм-канале Василий Конов.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19926

      NewLife 7 минут назад

      Предлагаю не тревожить игроков и не транжирить деньги. Послать одного Карпина, пусть сыграет с кенийцем в настольный футбол, но обязательно должен прозвучать гимн до начала игры.

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      Рейтинг: +3166

      АЛЕКС 58 10 минут назад

      Карпуха! Перед отъезлом в Чухландию купи всем своим сборникам по детской игре-ФУТБОЛ. На хрена вам в отлях народные бабки тратить? Играйте бесплатно в настольный футбол,дармоеды.

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      Ответить
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      Рейтинг: +19926

      NewLife > АЛЕКС 58 6 минут назад

      Мы одновременно написали то же самое, значит идея овладевает массами.)))

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      Рейтинг: +3166

      АЛЕКС 58 > NewLife 4 минуты назад

      По некоторым вопросам мнение совпадает...но я отправил раньше

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