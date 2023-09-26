Еще одна африканская сборная сообщила о возможном матче с Россией

Сборная Буркина-Фасо может провести товарищеский матч с Россией в 2024 году.

«У нас было письмо от РФС сыграть товарищеский матч наших сборных в сентябре, но не получилось договориться. Как итог, мы сыграли с Катаром и Южным Суданом. Сейчас мы сотрудничаем, но матч в октябре тоже невозможен – Россия выбрала других соперников.

До января у нас подписаны контракты с рядом других федерацией, среди которых нет РФС. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», – сказал представитель Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.