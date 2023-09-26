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    • Еще одна африканская сборная сообщила о возможном матче с Россией

    Еще одна африканская сборная сообщила о возможном матче с Россией

    Сборная Буркина-Фасо может провести товарищеский матч с Россией в 2024 году.

    «У нас было письмо от РФС сыграть товарищеский матч наших сборных в сентябре, но не получилось договориться. Как итог, мы сыграли с Катаром и Южным Суданом. Сейчас мы сотрудничаем, но матч в октябре тоже невозможен – Россия выбрала других соперников.

    До января у нас подписаны контракты с рядом других федерацией, среди которых нет РФС. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», – сказал представитель Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

    • 12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве.
    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19994

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, просто отбоя нет от африканцев. Все хотят сыграть.

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