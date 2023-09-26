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    Мостовой предложил назначить Абаскаля тренером «Факела»

    Экс-игрок сборной России Александер Мостовой вновь негативно высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Джикия долго сидит на лавке? Бабич играет хорошо – я сразу сказал, что он будет игроком основы. Почему вы не смотрите на слова людей, которые разбираются в футболе? Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру.

    Парагвайский футболист – игрок агентства Абаскаля, он еще несколько раз ошибется и тоже сядет на лавку. Играть должны сильнейшие, ведь и так недавно чехарда была в клубе. Все кричали и не понимали, кто в основе. А кто сказал раньше всех? Мостовой.

    Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      Alemann 45 минут назад

      За что он так Факел не взлюбил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19926

      NewLife 1 час назад

      РБ Спорт это фаворит хейтеров Спартака из редакции Бомбардира. Не понимают, что они позорят свой сайт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10074

      САДЫЧОК 1 час назад

      У этого Мостового, самый настоящий звездняк !
      Вот, как бывает, во время карьеры игрока не было - а сейчас, есть !

      3
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      Рейтинг: +11775

      ivany4 > САДЫЧОК 1 час назад

      Самое страшное наступает когда к звездняку добавляется ранний старческий маразм и зависть.

      3
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