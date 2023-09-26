Мостовой предложил назначить Абаскаля тренером «Факела»

Экс-игрок сборной России Александер Мостовой вновь негативно высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Джикия долго сидит на лавке? Бабич играет хорошо – я сразу сказал, что он будет игроком основы. Почему вы не смотрите на слова людей, которые разбираются в футболе? Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру.

Парагвайский футболист – игрок агентства Абаскаля, он еще несколько раз ошибется и тоже сядет на лавку. Играть должны сильнейшие, ведь и так недавно чехарда была в клубе. Все кричали и не понимали, кто в основе. А кто сказал раньше всех? Мостовой.

Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», – заявил Мостовой.