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    • «Откровенный хам»: Орлов прошелся по Дзюбе и осудил игроков «Зенита»

    «Откровенный хам»: Орлов прошелся по Дзюбе и осудил игроков «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    • После финального свистка у Дзюбы случилась словесная перепалка с представителями «Зенита».
    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    «Дзюба – откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру «Зенита» – мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам (из «Зенита»), и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

    Видели, как Тикнизян себя вeл? Он грудью пошeл, и его выгнали. Он заступался за партнeра. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» – правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий.

    Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

    После матча «Зенит» провeл собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим всe и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своeм поле», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4130

      шахта Заполярная 4 минуты назад

      Хватит ныть Гена, Оренбург впереди, они еще шире ноги раздвинут, чем в прошлый раз, а потом Сочи, их тоже не надо уговаривать.

      0
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      Рейтинг: +1602

      rac531 9 минут назад

      А какая может быть мотивация, если за победу над Локомотивом платят жалкие два миллиона. Платить надо, как за СПАРТАК - ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ!
      Тогда и будет мотивация)

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      Рейтинг: +27443

      slavutiq70 13 минут назад

      Во как заговорил ... а когда за Питер играл то пай мальчик был ???

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