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  • «Откровенный хам»: Орлов прошелся по Дзюбе и осудил игроков «Зенита»

«Откровенный хам»: Орлов прошелся по Дзюбе и осудил игроков «Зенита»

25 сентября 2023, 19:22
6

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

  • После финального свистка у Дзюбы случилась словесная перепалка с представителями «Зенита».
  • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Дзюба – откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру «Зенита» – мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам (из «Зенита»), и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

Видели, как Тикнизян себя вeл? Он грудью пошeл, и его выгнали. Он заступался за партнeра. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» – правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий.

Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

После матча «Зенит» провeл собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим всe и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своeм поле», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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slavа0508
1695659108
Во как заговорил ... а когда за Питер играл то пай мальчик был ???
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шахта Заполярная
1695659658
Хватит ныть Гена, Оренбург впереди, они еще шире ноги раздвинут, чем в прошлый раз, а потом Сочи, их тоже не надо уговаривать.
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Антибиотик
1695660440
Это же Орлов, он как пятилетний ребенок за свой Зенит горлопанит)
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моэм
1695660690
По мне так главное то . что разгорающийся конфликт уже готовый перерасти в драку прекратил ни Семак ни Оливейра подливший масла в огонь .... а именно Дзюба своим авторитетом и уважением среди игроков и Зенита , которых он вёл вперёд много лет и Локо ....понятно что на него накинулись все бывшие и нынешние начальники с прихлебателями , полностью обосравшиеся при конфликте.
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