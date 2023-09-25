«Откровенный хам»: Орлов прошелся по Дзюбе и осудил игроков «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

После финального свистка у Дзюбы случилась словесная перепалка с представителями «Зенита».

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Дзюба – откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру «Зенита» – мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам (из «Зенита»), и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

Видели, как Тикнизян себя вeл? Он грудью пошeл, и его выгнали. Он заступался за партнeра. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» – правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий.

Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

После матча «Зенит» провeл собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим всe и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своeм поле», – сказал Орлов.