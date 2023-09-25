В «Балтике» прокомментировали возможную отставку Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о возможной отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградского клуба.

В субботу «Балтика» одержала первую победу в РПЛ с августа.

Калининградцы победили «Ахматом» со счетом 1:0.

«Балтика» покинула последнюю строчку в РПЛ.

– Как оцениваете старт сезона, который для «Балтики» выдался непростым?

– Понятно, что это первый для нас сезон в премьер‑лиге. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– Пока команда шла на последнем месте в таблице, всерьез задумывались об отставке Игнашевича?

– Мы – одна команда и все вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки