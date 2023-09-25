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    • В «Балтике» прокомментировали возможную отставку Игнашевича

    В «Балтике» прокомментировали возможную отставку Игнашевича

    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о возможной отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградского клуба.

    • В субботу «Балтика» одержала первую победу в РПЛ с августа.
    • Калининградцы победили «Ахматом» со счетом 1:0.
    • «Балтика» покинула последнюю строчку в РПЛ.

    – Как оцениваете старт сезона, который для «Балтики» выдался непростым?

    – Понятно, что это первый для нас сезон в премьер‑лиге. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

    – Пока команда шла на последнем месте в таблице, всерьез задумывались об отставке Игнашевича?

    – Мы – одна команда и все вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки

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    Источник: «Матч ТВ»

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