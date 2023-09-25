КДК не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локо», зато даст оценку действиям Дзюбы

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотива» с «Зенитом».
При этом стычка футболистов двух команд в концовке игры комитет не заинтересовала.
«В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина», – сказал Григорьянц.
- «Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.
- Дзюбу заменили на 78-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»