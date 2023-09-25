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    • КДК не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локо», зато даст оценку действиям Дзюбы

    КДК не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локо», зато даст оценку действиям Дзюбы

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотива» с «Зенитом».

    При этом стычка футболистов двух команд в концовке игры комитет не заинтересовала.

    «В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина», – сказал Григорьянц.

    • «Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.
    • Дзюбу заменили на 78-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 15 минут назад

      Все по Ельцину у КДК получается. Во всем виноват Дзюба!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4120

      шахта Заполярная 27 минут назад

      Уже который раз немытые развязывают драки, и везде зачинщики одни и те же. Пора бы и кдк прозреть, или если удалят вендела или бариуса к примеру, то у немытых играть будет не кому и кдк это понимает, вот и слепнет. Я уверен, что если такая заварушка будет без участия зенита, то у кдк зрение вернется на 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 41 минуту назад

      Да, чудно иногда бывает в стране, всё делается для ПРОМКВАСА, а его Ж/Д натянула, и ВТБ и надо думать многие чпоктут питерскую помойку

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      Рейтинг: +1597

      rac531 1 час назад

      Тинкизяна следует дисквалифицировать на 21 матч, а Локо засчитать техническое поражение!

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      Рейтинг: +21809

      Cleaner > rac531 13 минут назад

      После игры Зенита и Локомотива предлагаю СПАРТАКА дисквалифицировать на 21 матч!!!!!!!!!!!!!..................)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +16401

      Алексей З 1 час назад

      Супер.
      За стычку надо наказывать Вендела , а куда бмжовские без него , а так накажут Дзюбу , который в ней не участвовал , но зато не знает Семака.
      Зенит всё контролирует без админресурса.
      Как же вы страну за 23 года заЕ....

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      Рейтинг: +1597

      rac531 > Алексей З 1 час назад

      За 32 года)

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