Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Губерниев назвал Дзюбу шоуменом после матча с «Зенитом»

    Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение Артема Дзюбы.

    Форвард «Локо» после сегодняшнего матча с «Зенитом» заявил, что не знает Сергея Семака.

    «Дзюба становится мастером эпатажа, вжился в роль шоумена. Так говорить – его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет. Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить о том, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я предрек ему лидерство в гонке бомбардиров, ему надо нагонять. Дзюба должен с пользой провести ближайшие годы своей карьеры, у него их осталось не так много в качестве игрока «Локомотива».

    Но самое главное, что для Семака такие слова Дзюбы могут быть прекрасным раздражителем, чтобы «Зенит» совладал с «Локомотивом» и лично с Дзюбой», – сказал Губерниев.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    Новости по теме
    Червиченко назвал две отличительные черты Дзюбы
    Ловчев – о Дзюбе: «КПД в матче с «Зенитом» нулевой»
    Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 