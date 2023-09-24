Губерниев назвал Дзюбу шоуменом после матча с «Зенитом»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локо» после сегодняшнего матча с «Зенитом» заявил, что не знает Сергея Семака.

«Дзюба становится мастером эпатажа, вжился в роль шоумена. Так говорить – его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет. Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить о том, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я предрек ему лидерство в гонке бомбардиров, ему надо нагонять. Дзюба должен с пользой провести ближайшие годы своей карьеры, у него их осталось не так много в качестве игрока «Локомотива».

Но самое главное, что для Семака такие слова Дзюбы могут быть прекрасным раздражителем, чтобы «Зенит» совладал с «Локомотивом» и лично с Дзюбой», – сказал Губерниев.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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