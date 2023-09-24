Ловчев – о Дзюбе: «КПД в матче с «Зенитом» нулевой»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенита» с «Локомотивом». Московская команда выиграла со счетом 2:1.

«По качеству футбола, по всему, сильнее был «Зенит» – питерцы не реализовали ключевой шанс, когда Кассьерра выскочил к воротам – отдай мяч нормально и забивается второй гол. У «Зенита» нет классного завершителя, страйкера – не дотягивают Кассьерра и Сергеев до уровня Вендела и Клаудиньо.

У «Локо» игру перевернул Глушенков, он просто рвал на поле. Да и весь «Локо» совершенно был другим по сравнению с самим собой игры против «Оренбурга».

Кстати, я не могу сказать, что Дзюба был в порядке. Понимаю, почему «Зенит» от него освободился – клуб искал другой вариант, с более молодым футболистом. КПД сегодня у Артема был нулевой.

Игру «Локо» сделали другие – Глушенков, в частности. Вообще, этот матч как доказательство – когда против нынешнего «Зенит не боятся играть, бьются и огрызаются, шансы появляются.

Отдельно о судействе. Впечатление, что судьи, когда работают на играх «Зенита» и когда такой накал, арбитры побаиваются. Идут постоянные апелляции, игроков вовремя не одергивают – и это приводит к тому, что спичка загорается. Москалеву раньше надо было команды успокаивать, а все кончается едва ли не массовой дракой.

Итог – интрига в чемпионате есть, но «Зенит» все равно главный и с отрывом претендент. Питер провел не выдающуюся игру, но не провалился. А «Локо» такую игру первую выдал. Для «Локо» важно, что проявили себя лидеры, кроме Дзюбы – Глушенков, Баринов и Тикнизян», – сообщил Ловчев.