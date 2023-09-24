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    • Комментатор Нагучев назвал «самый уродливый» матч в истории футбола

    Комментатор Нагучев назвал «самый уродливый» матч в истории футбола

    Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», считает, что в 2018 году комментировал самый уродливый матч в истории футбола.

    «Я верю, что все вот эти бешеные матчи вроде «ПСЖ» – «Бавария», «Ростов» – ЦСКА, Аргентина – Франция или «Бавария» – «МЮ» мне достались в награду за то, что летом 2018 года оказался в расписание на самом уродливом матче в истории футбола «Енисей» – «Арсенал» (0:0) в Тюмени», – написал Нагучев.

    • Игру «Бавария – «МЮ» Нагучев на этой неделе сравнил с занятием сексом.
    • «Енисей» и «Арсенал» в 6-м туре РПЛ сезона-2018/19 играли в Тюмени из-за неготовности стадиона в Красноярске.
    • Нагучев комментирует футбол более 10 лет.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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