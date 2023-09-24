Комментатор Нагучев назвал «самый уродливый» матч в истории футбола

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», считает, что в 2018 году комментировал самый уродливый матч в истории футбола.

«Я верю, что все вот эти бешеные матчи вроде «ПСЖ» – «Бавария», «Ростов» – ЦСКА, Аргентина – Франция или «Бавария» – «МЮ» мне достались в награду за то, что летом 2018 года оказался в расписание на самом уродливом матче в истории футбола «Енисей» – «Арсенал» (0:0) в Тюмени», – написал Нагучев.