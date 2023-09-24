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    • Лантратов: «Дзюба максимально зарядил «Локомотив» на матч с «Зенитом»

    Лантратов: «Дзюба максимально зарядил «Локомотив» на матч с «Зенитом»

    Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отметил роль нападающего Артема Дзюбы в настрое команды на матч 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    «Артeм был максимально мотивирован до игры, в раздевалке, на поле. Это была особенная игра для него. В раздевалке был максимальный заряд от Артeма. Я не был на чемпионате мира, но было что-то похожее», – сказал Лантратов.

    • Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • С игроком не продлили контракт.
    • «Локомотив» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6404

      порт 2 часа назад

      Даже страшно подумать, как и чем он вас там зарядил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9306

      vladik12 > порт 2 часа назад

      Счет на тАбло, епт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1320

      Krics > порт 2 часа назад

      Помойку опустили?

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