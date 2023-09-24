Лантратов: «Дзюба максимально зарядил «Локомотив» на матч с «Зенитом»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отметил роль нападающего Артема Дзюбы в настрое команды на матч 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Артeм был максимально мотивирован до игры, в раздевалке, на поле. Это была особенная игра для него. В раздевалке был максимальный заряд от Артeма. Я не был на чемпионате мира, но было что-то похожее», – сказал Лантратов.