РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд

После 2-1 Оренбург фактически ЗАПЕР нижегородцев в своей штрафной.
Минут на 10-12.
А потом "боровичок" Боселли в эдаком "скоростно-силовом" стиле классно пробил под дальнюю штангу.
"Юрановские вАробышки" как всегда носились по полю практически весь матч.
Ну, и, конечно, 90+5 - БРАВО, КУХАРЧУК!
Да и перекладина на 90+6 после удара Капленко, хотя Оренбургу уже было "поздно пить боржоми"... ))
«Пари НН» в 9-м туре РПЛ победил дома «Оренбург». Гости забили первыми. но преимущество не удержали.
Голом и ассистом у хозяев отметился летний новичок Зе Турбо.
У нижегородцев четыре матча подряд в РПЛ без поражений. «Оренбург» впервые проиграл при главном тренере Давиде Деограсии.
«Пари НН» поднялся на шестое место, опередив ЦСКА и «Локомотив», но у них игра в запасе. «Оренбург» опустился на 12-ю строчку.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Перес, 28; 1:1 – Зе Турбо, 45; 2:1 – Севикян, 53; 3:1 – Боселли, 75.