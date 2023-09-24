РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд

«Пари НН» в 9-м туре РПЛ победил дома «Оренбург». Гости забили первыми. но преимущество не удержали.

Голом и ассистом у хозяев отметился летний новичок Зе Турбо.

У нижегородцев четыре матча подряд в РПЛ без поражений. «Оренбург» впервые проиграл при главном тренере Давиде Деограсии.

«Пари НН» поднялся на шестое место, опередив ЦСКА и «Локомотив», но у них игра в запасе. «Оренбург» опустился на 12-ю строчку.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Перес, 28; 1:1 – Зе Турбо, 45; 2:1 – Севикян, 53; 3:1 – Боселли, 75.

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