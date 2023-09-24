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    • РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд

    РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд

    «Пари НН» в 9-м туре РПЛ победил дома «Оренбург». Гости забили первыми. но преимущество не удержали.

    Голом и ассистом у хозяев отметился летний новичок Зе Турбо.

    У нижегородцев четыре матча подряд в РПЛ без поражений. «Оренбург» впервые проиграл при главном тренере Давиде Деограсии.

    «Пари НН» поднялся на шестое место, опередив ЦСКА и «Локомотив», но у них игра в запасе. «Оренбург» опустился на 12-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Перес, 28; 1:1 – Зе Турбо, 45; 2:1 – Севикян, 53; 3:1 – Боселли, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22281

      derrik2000 32 минуты назад

      После 2-1 Оренбург фактически ЗАПЕР нижегородцев в своей штрафной.
      Минут на 10-12.
      А потом "боровичок" Боселли в эдаком "скоростно-силовом" стиле классно пробил под дальнюю штангу.
      "Юрановские вАробышки" как всегда носились по полю практически весь матч.
      Ну, и, конечно, 90+5 - БРАВО, КУХАРЧУК!
      Да и перекладина на 90+6 после удара Капленко, хотя Оренбургу уже было "поздно пить боржоми"... ))

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      Рейтинг: +7701

      Semenycch 42 минуты назад

      Поздравления Юрану, его команда хорошо играет!

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