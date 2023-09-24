Изидор – критикам: «Не слышу, что вы там говорите»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор заверил, что не обращает внимания на критику.
«Когда я подписал контракт с «Зенитом», то получил много сообщений, которые очень меня задели. Поэтому своим празднованием хотел показать тем, кто писал мне, что я не обращаю внимания на их слова. Я просто делаю свою работу и не слышу, что вы там говорите», – сказал Изидор.
- Изидор арендован у «Локомотива» до лета.
- У Вильсона уже есть дебютный гол за «Зенит».
- Матч «Зенит» – «Локомотив» начнется в 16:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Источник: телеграм-канал «Зенита»