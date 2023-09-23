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ПСЖ – «Марсель»: прогноз на матч 6 тура Лиги 1, 24 сентября

23 сентября 2023, 20:29

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч ПСЖ – «Марсель». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

ПСЖ

Парижане пока идут только на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет в своем активе только восемь очков, и отстает от лидирующей «Ниццы» на четыре балла. В активе парижан две ничьи, две победы и одно поражение. Команда наколотила 10 голов, а также пропустила 6 мячей.

«Марсель»

«Олимпийцы» идут четвертыми. Команда набрала девять очков, выиграла два матча и трижды сыграла вничью. В активе «Марселя» семь забитых голов, пропустила команда только четыре мяча. Отметим, что отставание от лидера составляет только три балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает 105 матчей, в них 49 раз побеждали парижане, а «Марсель» довольствовался 34 победами. ПСЖ забил сопернику 158 мячей, а «олимпийцы» ответили 126 голами.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече ПСЖ выглядит фаворитом матча. Команда, несмотря на не самое стабильное выступление в Лиге 1, постепенно приходит в себя и сыгрывается. На наш взгляд, парижане смогут обыграть «Марсель». Наш прогноз – победа ПСЖ (1.66).

Источник: Бомбардир
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ
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