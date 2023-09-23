Фонсека осудил «Брагу» за трансфер Тормены в «Краснодар»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека раскритиковал «Брагу», которую он тренировал с 2015 по 2016 год.
50-летнему специалисту, ранее работавшему в «Шахтере», не понравилось решение португальского клуба продать в «Краснодар» защитника Витора Тормену.
«Футбол нельзя отделять от событий на Украине. ЕС вводит санкции против России, почему тогда футбол действует иначе?
Мне было тяжело видеть, что португальские клубы безразличны к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этой сделкой.
В жизни есть более важные вещи, чем деньги», – цитирует Фонсеку O Jogo.
- «Краснодар» купил Тормену в середине августа.
- Сумма трансфера – 3 миллиона евро.
- В составе новой команды бразилец провел 4 матча без голевых действий.
Источник: «Бомбардир»