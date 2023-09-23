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Фонсека осудил «Брагу» за трансфер Тормены в «Краснодар»

23 сентября 2023, 13:44
4

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека раскритиковал «Брагу», которую он тренировал с 2015 по 2016 год.

50-летнему специалисту, ранее работавшему в «Шахтере», не понравилось решение португальского клуба продать в «Краснодар» защитника Витора Тормену.

«Футбол нельзя отделять от событий на Украине. ЕС вводит санкции против России, почему тогда футбол действует иначе?

Мне было тяжело видеть, что португальские клубы безразличны к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этой сделкой.

В жизни есть более важные вещи, чем деньги», – цитирует Фонсеку O Jogo.

  • «Краснодар» купил Тормену в середине августа.
  • Сумма трансфера – 3 миллиона евро.
  • В составе новой команды бразилец провел 4 матча без голевых действий.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Брага Тормена Витор Фонсека Паулу
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1695467126
Ты кто такой придурок b если такой уж герой, то почему у тебя играют в команде Кабелла и Юсуф они же были в России
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АлексМак
1695476369
идиот
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Алекс636363
1695480240
а как же независимость спорта от политики? вот и выясняется, что вся ваша западная демократия и толерантность выеденного яйца не стоит
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Oldtrafford83
1695532766
хохлячий каблук))
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