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    Фонсека осудил «Брагу» за трансфер Тормены в «Краснодар»

    Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека раскритиковал «Брагу», которую он тренировал с 2015 по 2016 год.

    50-летнему специалисту, ранее работавшему в «Шахтере», не понравилось решение португальского клуба продать в «Краснодар» защитника Витора Тормену.

    «Футбол нельзя отделять от событий на Украине. ЕС вводит санкции против России, почему тогда футбол действует иначе?

    Мне было тяжело видеть, что португальские клубы безразличны к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этой сделкой.

    В жизни есть более важные вещи, чем деньги», – цитирует Фонсеку O Jogo.

    • «Краснодар» купил Тормену в середине августа.
    • Сумма трансфера – 3 миллиона евро.
    • В составе новой команды бразилец провел 4 матча без голевых действий.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +626

      АлексМак 13 минут назад

      идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14957

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ты кто такой придурок b если такой уж герой, то почему у тебя играют в команде Кабелла и Юсуф они же были в России

      2
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