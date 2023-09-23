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    • Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Сочи»: 9 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Сочи»: 9 тур РПЛ

    Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Сочи». Игра начнется в 14:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Матео Барач, Роман Евгеньев, Глен Бейл, Амар Рахманович, Николай Рассказов, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Юрий Горшков

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Сочи»: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Марсело Алвеш, Игорь Юрганов, Никита Бурмистров, Артем Макарчук, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Амир Батырев, Артур Юсупов

    Главный тренер: Александр Точилин

    Источник: Бомбардир

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