Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Сочи». Игра начнется в 14:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Матео Барач, Роман Евгеньев, Глен Бейл, Амар Рахманович, Николай Рассказов, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Юрий Горшков

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Сочи»: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Марсело Алвеш, Игорь Юрганов, Никита Бурмистров, Артем Макарчук, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Амир Батырев, Артур Юсупов

Главный тренер: Александр Точилин