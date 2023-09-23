Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Сочи». Игра начнется в 14:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Матео Барач, Роман Евгеньев, Глен Бейл, Амар Рахманович, Николай Рассказов, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Юрий Горшков
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Сочи»: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Марсело Алвеш, Игорь Юрганов, Никита Бурмистров, Артем Макарчук, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Амир Батырев, Артур Юсупов
Главный тренер: Александр Точилин
Источник: Бомбардир