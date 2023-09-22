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    • В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе

    В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе

    Неподалеку от отеля, где поселился клуб Второй лиги «Кубань Холдинг» в Севастополе, сегодня упала ракета ВСУ. Ситуацию прокомментировали в команде из Краснодарского края.

    «С командой все в порядке, никто из представителей клуба не пострадал, все живы, здоровы. На данный момент не стоит вопрос о переезде в другой отель.

    Сегодня команда до отеля добиралась пешком. Как будут обстоять дела завтра, не можем сказать. Ситуация переменчивая, все может быть. Единственное, пришлось отменить предыгровую тренировку.

    Любые трудности нашу команду только закаляют! У всех футболистов настроение боевое, настрой на матч положительный», – сказал пресс-атташе «Кубань Холдинг» Вадим Шумко.

    • Завтра в Севастополе состоится матч местной команды с «Кубань Холдингом».
    • Гости лидируют в группе Второй лиги.
    • «Севастополь» занимает 5-е место из 7 команд.

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    Источник: Sport24

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