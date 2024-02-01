Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу

Бывший вратарь ростовского СКА Евгений Конюхов считает, что владелец клуба Баста недостаточно вкладывал в команду.

На прошлой неделе артист объявил о переводе СКА в Медиалигу.

Она стартует весной.

Ранее Баста открыл ресторан в ОАЭ.

«Сказали, что собирают команду под задачу. Гарантом выступал Баста, поэтому казалось, что такой человек не может относиться к клубу спустя рукава.

За полгода сменили пять автобусов. Спрашивали, где предыдущий? А с ним не расплатились. Приезжали в гостиницу – нас не пускали из-за долгов. Питание тоже непонятное: привозили слипшиеся макароны.

Половину экипировки давали – другую нет. Типа нет размеров. Тренировались то на одном поле, то на другом. Как-то переодевались в одной раздевалке с детьми, тогда я закипел.

Василия [Вакуленко] видел только раз – на трибуне в матче с «Чайкой». В раздевалку он не заходил. Не думаю, что он знал о проблемах.

Люди Басты были далеки от футбола. Они не понимали, почему у нас такие требования, хотя мы просили базовые вещи. Им нужны были бесхребетные люди, но с такими ничего не выиграешь.

Баста выставлял видео, как все классно, а мы сидели без зарплаты за три месяца и премиальных за 10 игр. Договаривались об одних деньгах – оказались другие. У меня был какой-то запас средств, а молодые занимали деньги, чтобы оплатить квартиру.

Я сообщил об уходе за две недели до последнего перед зимней паузой тура [ноябрь 2021-го]. Меня попросили сдать экипировку. Потом полностью рассчитались», – сказал Конюхов.