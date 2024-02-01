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    • Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу

    Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу

    Бывший вратарь ростовского СКА Евгений Конюхов считает, что владелец клуба Баста недостаточно вкладывал в команду.

    • На прошлой неделе артист объявил о переводе СКА в Медиалигу.
    • Она стартует весной.
    • Ранее Баста открыл ресторан в ОАЭ.

    «Сказали, что собирают команду под задачу. Гарантом выступал Баста, поэтому казалось, что такой человек не может относиться к клубу спустя рукава.

    За полгода сменили пять автобусов. Спрашивали, где предыдущий? А с ним не расплатились. Приезжали в гостиницу – нас не пускали из-за долгов. Питание тоже непонятное: привозили слипшиеся макароны.

    Половину экипировки давали – другую нет. Типа нет размеров. Тренировались то на одном поле, то на другом. Как-то переодевались в одной раздевалке с детьми, тогда я закипел.

    Василия [Вакуленко] видел только раз – на трибуне в матче с «Чайкой». В раздевалку он не заходил. Не думаю, что он знал о проблемах.

    Люди Басты были далеки от футбола. Они не понимали, почему у нас такие требования, хотя мы просили базовые вещи. Им нужны были бесхребетные люди, но с такими ничего не выиграешь.

    Баста выставлял видео, как все классно, а мы сидели без зарплаты за три месяца и премиальных за 10 игр. Договаривались об одних деньгах – оказались другие. У меня был какой-то запас средств, а молодые занимали деньги, чтобы оплатить квартиру.

    Я сообщил об уходе за две недели до последнего перед зимней паузой тура [ноябрь 2021-го]. Меня попросили сдать экипировку. Потом полностью рассчитались», – сказал Конюхов.

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    Источник: Sports.ru

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    01.02.2024 17:34
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1706802073
    А что вы хотели от артиста
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    Исмо
    1706942077
    Ублюдок (((
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