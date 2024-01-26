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    • 49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты

    49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил решение руководителя СКА из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко (известного артиста под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

    «Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным.

    Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге. Что я ответил, пока оставлю в тайне», – сказал 49-летний Нигматуллин.

    • Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.
    • Нигматуллин завершил игровую карьеру в ноябре 2009 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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