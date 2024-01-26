49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил решение руководителя СКА из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко (известного артиста под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным.

Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге. Что я ответил, пока оставлю в тайне», – сказал 49-летний Нигматуллин.