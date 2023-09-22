В чем сходство Бабича и Жиго – ответ Мартинса

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выделил общее между защитником команды Срджаном Бабичем и его предшественником Самуэлем Жиго.

Француз сейчас в «Марселе».

Бабич куплен летом у «Альмерии».

Мартинс в «Спартаке» полтора года.

«Срджан действительно здорово вписался в коллектив, привнeс в команду новую энергию. Его гол на последних минутах матча с «Сочи» – это было сильно. Тренер вовремя почувствовал, что защитнику пора помогать линии атаки, и это сработало. Нам была просто необходима эта победа, потому что мы на протяжении нескольких туров не могли ощутить такой важный вкус успеха. А победный гол в самой концовке только усилил эмоции. Это был один из тех матчей, когда соперник обороняется большими силами, а пробить эту стену у чужих ворот очень тяжело.

Срджан – лидер на поле, это сразу чувствуется. Общее у них с Самуэлем Жиго в этом плане действительно есть. Но я не думаю, что Срджан приехал сюда стать «заменой» Жиго. У него своe лицо. И я желаю ему оставить в «Спартаке» не менее яркий след.

На связи ли мы с Жиго? Периодически списываемся. Я очень ценю это общение, потому что Самуэль – человек, который очень помог мне адаптироваться в «Спартаке», стать здесь своим. Подсказывал во всeм – в плане знакомства с русским языком, с городом, с клубом. Рад, что он осуществил мечту и играет за свой любимый «Марсель», – сказал Мартинс.