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    • Нагельсман прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии

    Нагельсман прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии

    Новый тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался по поводу своего назначения.

    «В нашей стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий.

    Я подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов.

    В следующем году мы станем сплоченной командой», – пообещал Нагельсман.

    • У сборной Германии серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).
    • Нагельсман сменил Ханси Флика.
    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в 10 немецких городах.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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