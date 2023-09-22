Нагельсман прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии

Новый тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался по поводу своего назначения.
«В нашей стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий.
Я подчиняю все тому, чтобы провести отличный турнир в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов.
В следующем году мы станем сплоченной командой», – пообещал Нагельсман.
- У сборной Германии серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).
- Нагельсман сменил Ханси Флика.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в 10 немецких городах.
Источник: сайт Немецкого футбольного союза