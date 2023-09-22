Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Ахли», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023 в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Лапорт, Аль-Авджами, Аль-Ганам, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Отавио, Талиска, Криштиану Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Ахли»: Менди, Маджраши, Рожер, Демирал, Аль-Хурайжи, Аль-Моджахед, Кессиэ, Марез, Вейга, Сен-Максимен, Фирмино.

Главный тренер: Маттиас Яйсле

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».