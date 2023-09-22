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    • «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Ахли», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023 в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы команд:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Хайбари, Конан, Ляпорт, Отавиньо, Брозович, Мане, Гариб, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Ахли»: Менди, Маджраши, Демирал, Ибаньес, Будебуз, Аль-Мажхат, Кессье, Марез, Вейга, Сен-Максимен, Фирмино.

    Главный тренер: Маттиас Яйсле

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»

    Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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