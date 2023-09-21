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    • Моуринью: «Рома» не проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы»

    Моуринью: «Рома» не проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы»

    Жозе Моуринью считает, что «Рома» незаслуженно проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы в прошлом сезоне.

    «Сейчас другой сезон и другое соревнование по сравнению с предыдущим. Я до последнего дня свой карьеры буду говорить, что мы не проиграли финал в Будапеште. И я буду это повторять каждый раз, когда меня будут спрашивать об этом.

    Тем не менее это новое соревнование, и мы начинаем все сначала. Цель состоит в том, чтобы пройти в следующий раунд.

    В прошлом году мы начали с поражения, и это создало нам трудности с выходом в плей-офф – мы должны были играть против команды из Лиги чемпионов, а это нелегко для такой команды, как наша, очень занятой в сезоне.

    Если мы сможем выиграть группу, это будет для нас очень важно», – сказал Моуринью.

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    Источник: Calciomercato

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