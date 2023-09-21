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    • «До упора ждал, когда он скажет «да»: Черчесов заявил, что Кузяев мог перейти в «Ференцварош»

    «До упора ждал, когда он скажет «да»: Черчесов заявил, что Кузяев мог перейти в «Ференцварош»

    Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что до последнего верил в переход полузащитника Далера Кузяева в венгерский клуб.

    Далер Кузяев, можно сказать, ваш воспитанник. Вы многое сделали для его карьеры. Когда Кузяев поехал играть во Францию, вас это удивило? Советовался ли он с вами? Или вы узнали об этом как‑то из прессы?

    – Не удивило. Не советовался. В то же время мы с ним вели переговоры, и я до упора ждал, когда он скажет «да» «Ференцварошу». Все мои коллеги и помощники удивлялись тому, что я реально никогда столько не ждал.

    Теперь всем понятно, почему я ждал. Потому что в новой команде, а у нас восемь новых футболистов было в «Ференцвароше» хорошего класса, мне нужен был игрок, который в новой команде без разговоров поймет, о чем речь, и первое время нам поможет.

    – То есть когда он забил два сразу в «Гавре» в первых турах вас это не удивило?

    – Не удивило. Поэтому я его ждал. Знаю его способности. Мы с ним часто переговаривались. Он хотел в лигу из топ‑5. И я терпеливо ждал до последнего.

    Если, не дай Бог, ничего не получится [у него с переходом], значит, уже у нас был определенный уговор, что он приходит к нам. Поэтому я его и ждал.

    • У Кузяева 2 гола в 5 матчах Лиги 1.
    • Недавно L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: «Матч ТВ»

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