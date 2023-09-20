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    Дзюбу уличили во лжи

    Журналист Дмитрий Клипин сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба наврал болельщикам после матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

    Игрок сказал фанатам, что он не будет с ними общаться, так как «им запретили».

    Однако Клипин поделился информацией, что никакого запрета на общение у игроков «Локомотива» нет. Дзюба передал фанатам ложные сведения.

    • Дзюба вступил в перепалку с журналистом после матча 4-го тура РПЛ. Он сказал, что «засунет ему телефон в одно место».
    • КДК дисквалифицировал нападающего на 2 матча условно.
    • С тех пор Дзюба с журналистами после матчей не общался.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2535

      Красногвардейчик 52 секунды назад

      Мразотный тип

      0
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      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Здесь -солгал.Там , в прошлом украл в раздевалке. Прославился своими видео про драчилово....Ну и как быть со словами депутата Терющкова--"Артем — русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно нравственные ценности. " ?

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