Дзюбу уличили во лжи

Журналист Дмитрий Клипин сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба наврал болельщикам после матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Игрок сказал фанатам, что он не будет с ними общаться, так как «им запретили».

Однако Клипин поделился информацией, что никакого запрета на общение у игроков «Локомотива» нет. Дзюба передал фанатам ложные сведения.

Дзюба вступил в перепалку с журналистом после матча 4-го тура РПЛ. Он сказал, что «засунет ему телефон в одно место».

КДК дисквалифицировал нападающего на 2 матча условно.

С тех пор Дзюба с журналистами после матчей не общался.

Еврокубки вернулись: ставьте на главные матчи ЛЧ и ЛЕ со страховкой до 17000₽!