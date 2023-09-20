Дзюбу уличили во лжи

Журналист Дмитрий Клипин сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба наврал болельщикам после матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Игрок сказал фанатам, что он не будет с ними общаться, так как «им запретили».

Однако Клипин поделился информацией, что никакого запрета на общение у игроков «Локомотива» нет. Дзюба передал фанатам ложные сведения.