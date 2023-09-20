Сборная России может сыграть в октябре с Кенией

Сборная России может сыграть в товарищеском матче против Кении в октябре. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.
Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», – сказал Отиено.
- Матч может пройти 16 октября.
- 12 октября команда Валерия Карпина сыграет с Камеруном.
Источник: Sport24