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    • Стало известно, с кем сборная России может сыграть в октябре помимо Камеруна

    Стало известно, с кем сборная России может сыграть в октябре помимо Камеруна

    Сборная России может сыграть с Кений в октябре.

    «Кения – вероятный соперник сборной России.

    А еще, по моим данным, никаких решений по «ВТБ Арене» пока не принято. Помимо Питера и Москвы, рассматриваются варианты игры с Камеруном в Нижнем или Волгограде. Также еще не принято решение, кто будет показывать этот матч – опять вопрос стоит между «Первым» и «Матч ТВ».

    Кстати, среди вероятных соперников на вторую игру – Кения на 16 октября. Но там пока также ничего до конца не решено», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Сообщалось, что 12 октября Россия сыграет с Камеруном.
    • Последний домашний матч сборная России провела 26 марта.
    • Команда Валерия Карпина победила со счетом 2:0 Ирак в Санкт-Петербурге.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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