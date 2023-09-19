Стало известно, с кем сборная России может сыграть в октябре помимо Камеруна

Сборная России может сыграть с Кений в октябре.

«Кения – вероятный соперник сборной России.

А еще, по моим данным, никаких решений по «ВТБ Арене» пока не принято. Помимо Питера и Москвы, рассматриваются варианты игры с Камеруном в Нижнем или Волгограде. Также еще не принято решение, кто будет показывать этот матч – опять вопрос стоит между «Первым» и «Матч ТВ».

Кстати, среди вероятных соперников на вторую игру – Кения на 16 октября. Но там пока также ничего до конца не решено», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».