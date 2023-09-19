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Мостовой оценил тренерские способности Карпина

19 сентября 2023, 16:36
5

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Мостовой и Карпин играли вместе за «Спартака» и «Сельту».

– Вы бы хотели пройти стажировку у Карпина?

– Не знаю. Мы давно не общаемся.

– Как вам его тренерские качества?

– Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.

– Но, например, Леонид Слуцкий не играл никогда на высоком уровне.

– Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли.

– Но он многого добился как тренер с ЦСКА.

– Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал.

– Сейчас об этом часто вспоминают, когда Слуцкий стал комиком.

– Он им и был всегда.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Krics
1695130918
Мостовой проклятье письма"четырнадцати" и смерть тренера на твоей совести.
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diamondfan
1695132031
Карпин как был Дебилом так и остался, а сборная вообще в гавне!
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diamondfan
1695132064
Срать на Карпина и росию в целом!
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Lemega
1695220780
Слуцкий , во-первых заслуженный тренер, во-вторых чемпион России 3 раза, обладатель 2 - х кубков России и Суперкубков, а кто такой Мостовой? Хейтит Дзюбу, который его во всем превзошел(не буду перечислять), а тренером так и не стал. Он в 1993 показал свое гондонье лицо предав своего друга Шалимова (могу долго писать, но суть не изменится). Как игрок - да! Как человек - говно!
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