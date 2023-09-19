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    Мостовой оценил тренерские способности Карпина

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

    Мостовой и Карпин играли вместе за «Спартака» и «Сельту».

    – Вы бы хотели пройти стажировку у Карпина?

    – Не знаю. Мы давно не общаемся.

    – Как вам его тренерские качества?

    – Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.

    – Но, например, Леонид Слуцкий не играл никогда на высоком уровне.

    – Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли.

    – Но он многого добился как тренер с ЦСКА.

    – Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал.

    – Сейчас об этом часто вспоминают, когда Слуцкий стал комиком.

    – Он им и был всегда.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +6181

      Питерский князь 48 минут назад

      Мостовой, походу выкупил бомбардир.
      :)))

      2
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      Рейтинг: -74

      diamondfan 1 час назад

      Срать на Карпина и росию в целом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -74

      diamondfan 1 час назад

      Карпин как был Дебилом так и остался, а сборная вообще в гавне!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Krics 1 час назад

      Мостовой проклятье письма"четырнадцати" и смерть тренера на твоей совести.

      0
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      Рейтинг: +7653

      Semenycch 1 час назад

      Этот недотренер пришел в Ростов, в котором была построена готовая команда высокого уровня гением Бекиеча.

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      Рейтинг: +1285

      Krics > Semenycch 1 час назад

      Черчесов,в товорняках тоже не ахти был,а потом запели "ты космос Стас",не в защиту Валеры,но официальных матчей не было.

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