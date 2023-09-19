Мостовой оценил тренерские способности Карпина

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Мостовой и Карпин играли вместе за «Спартака» и «Сельту».

– Вы бы хотели пройти стажировку у Карпина?

– Не знаю. Мы давно не общаемся.

– Как вам его тренерские качества?

– Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.

– Но, например, Леонид Слуцкий не играл никогда на высоком уровне.

– Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли.

– Но он многого добился как тренер с ЦСКА.

– Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал.

– Сейчас об этом часто вспоминают, когда Слуцкий стал комиком.

– Он им и был всегда.

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