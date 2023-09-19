Стал известен новый главный тренер сборной Германии

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман возглавит сборную Германии.

По информации Bild, Немецкий футбольный союз договорился с 36-летним тренером. Он подпишет контракт до завершения домашнего Евро-2024.

Стороны находятся в шаге от заключения сделки. Нагельсман будет зарабатывать около 400 тысяч евро в месяц.

Нагельсман заменит Ханси Флика.

Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.

У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).

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