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    • Министр спорта Матыцин оценил резонансное заявление Карпина

    Министр спорта Матыцин оценил резонансное заявление Карпина

    Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Что вы думаете о словах Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать при возможности из РПЛ?

    – Мы страна с очень богатыми традициями. И надо прежде всего быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать все время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь.

    У нас богатые тренерские школы. Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счет внутренней борьбы будет и сильная сборная.

    Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жесткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

    – Может ли тренер сборной так говорить или вы относитесь к этому спокойно?

    – Я не спокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную.

    Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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