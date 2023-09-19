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  • Министр спорта Матыцин оценил резонансное заявление Карпина

Министр спорта Матыцин оценил резонансное заявление Карпина

19 сентября 2023, 12:22
4

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Что вы думаете о словах Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать при возможности из РПЛ?

– Мы страна с очень богатыми традициями. И надо прежде всего быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать все время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь.

У нас богатые тренерские школы. Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счет внутренней борьбы будет и сильная сборная.

Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жесткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

– Может ли тренер сборной так говорить или вы относитесь к этому спокойно?

– Я не спокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную.

Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Gwynbleidd
1695116725
Сборная которая нигде не играет, при этом в неё нужен более жесткий отбор? Зачем и для чего это игрокам клубов? И пусть он пример приведёт хорошей тренерской школы? По моему у нас хорошая тренерская школа вратарей, на этом всё...
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SLADE2019
1695118572
Чиновники его уровня дают такие комментарии (в данном случае, к примеру - богатые тренерские школы), что невольно задаешься вопросом, а в одной ли стране я с ними живу?
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АЛЕКС 58
1695119571
Так и не понял,о чём он говорил,...где здесь ОЦЕНКА??? Как и все чиновники,бла-бла-бла...а о проблеме нихрена!
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ZeBolotny
1695165602
Матыцин? Кто это? Что он понимает в спорте?
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