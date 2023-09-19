Министр спорта Матыцин оценил резонансное заявление Карпина

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Что вы думаете о словах Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать при возможности из РПЛ?

– Мы страна с очень богатыми традициями. И надо прежде всего быть требовательным по отношению к себе и футболистам, и тренерам. Если искать все время какие-то внешние факторы, которые нас заставят лучше тренироваться и лучше играть, то это неправильный путь.

У нас богатые тренерские школы. Должна быть внутренняя мотивация, чтобы наш чемпионат был ярким, чтобы там была создана конкурентная среда для попадания в клубы РПЛ. За счет внутренней борьбы будет и сильная сборная.

Если конкуренции и требований к самим себе у футболистов и тренеров не будет, а они будут только ждать, когда кто-то им определит очень жесткие условия подготовки, тогда, конечно, трудно ожидать хороших результатов.

– Может ли тренер сборной так говорить или вы относитесь к этому спокойно?

– Я не спокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную.

Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды.