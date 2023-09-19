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    Широков объяснил, почему стал главным тренером «Сатурна»

    Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

    • «Леон Сатурн» идет в своей группе на 3-м месте.
    • Широков по ходу сезона сменил на тренерском посту Олега Кононова.
    • «Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

    «Главный тренер – это стечение обстоятельств. Если хронологию, то сначала пошел учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

    А здесь [в «Сатурне»] вроде неплохо все сформировали, тренерский штаб и даже на первом месте шли. А потом, для меня лично необъяснимая история. Главный тренер ушел, поэтому в экстренном порядке пришлось применить на себе роль главного тренера.

    Еще повезло, что я учиться пошел, а то и этой возможности бы не было», – сказал Широков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21785

      Cleaner 2 часа назад

      ОТМАЗАННЫЙ гопник Широков, теперь игроков Сатурна тоже ногами пинать будешь???...(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +6342

      fakeid > Cleaner 2 часа назад

      может хватит уже одну и ту же херню про него нести?

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