Широков объяснил, почему стал главным тренером «Сатурна»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Леон Сатурн» идет в своей группе на 3-м месте.

Широков по ходу сезона сменил на тренерском посту Олега Кононова.

«Сатурн» в 2000-е годы выступал в РПЛ.

«Главный тренер – это стечение обстоятельств. Если хронологию, то сначала пошел учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

А здесь [в «Сатурне»] вроде неплохо все сформировали, тренерский штаб и даже на первом месте шли. А потом, для меня лично необъяснимая история. Главный тренер ушел, поэтому в экстренном порядке пришлось применить на себе роль главного тренера.

Еще повезло, что я учиться пошел, а то и этой возможности бы не было», – сказал Широков.