Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии

    Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии

    Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что тренером национальной команды должен стать Луи ван Гаал.

    «Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гаал – исключительный тренер.

    У ван Гаала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс. Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

    Его голландский паспорт – это то, с чем нам придется смириться», – сказал Баллак.

    • Ван Гаал – один из кандидатов на замену Ханси Флику.
    • Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
    • У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).

    Новости по теме
    Карпин сравнил сборную России с Германией 1
    Товарищеский матч. Германия победила Францию (2:1) в первом матче после увольнения Флика 1
    «Бавария» готова отпустить Нагельсмана в сборную Германии при двух условиях 1
    Источник: Bulinews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 