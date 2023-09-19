Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что тренером национальной команды должен стать Луи ван Гаал.

«Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гаал – исключительный тренер.

У ван Гаала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс. Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

Его голландский паспорт – это то, с чем нам придется смириться», – сказал Баллак.

Ван Гаал – один из кандидатов на замену Ханси Флику.

Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.

У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).

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