Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что тренером национальной команды должен стать Луи ван Гаал.
«Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гаал – исключительный тренер.
У ван Гаала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс. Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.
Его голландский паспорт – это то, с чем нам придется смириться», – сказал Баллак.
- Ван Гаал – один из кандидатов на замену Ханси Флику.
- Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
- У них серия из 5 матчей без побед (4 поражения и ничья).