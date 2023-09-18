Широков призвал увеличить зарплаты во Второй лиге

Главный тренер и генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о зарплатах во Второй лиге.

«Можно сказать, что уровень РПЛ, да и Второй лиги, упал. И это больше зависит от того, каких игроков детско-юношеские школы готовят. Если не очень хороших – соответственно, и уровень постепенно станет падать, причeм не только во Второй лиге. Ну, и вопрос финансирования: если платят совсем мало, вряд ли у футболистов будет стремление долго играть за такие деньги.

Понятно, что Вторая лига должна становиться трамплином для перехода на более высокий уровень, где и заработок выше. Но если платить совсем мало – люди станут заниматься другими делами, а не играть в футбол», – сказал Широков.