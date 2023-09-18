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    • Карпин объяснил свое скандальное заявление после матча с Катаром

    Карпин объяснил свое скандальное заявление после матча с Катаром

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свое недавнее резонансное заявление.

    После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Еще одна острая тема возникла после окончания сбора – это приписываемые вам слова, что российским игрокам нужно уезжать из страны.

    – Давайте так: для того, чтобы о чем-то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна.

    На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы.

    Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется.

    Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ-5 чемпионатах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7647

      Semenycch 21 минуту назад

      Бредовый поток бездарного продолжается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6160

      Питерский князь 22 минуты назад

      Съехал с темы.
      Надо собраться вместе, доставь виллы и кричать:
      -"НА СВО ЭТОГО ПАТРИОТА"!

      -"На СВО мало, вначале кастрировать"!
      Перед домом Карпина.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +382

      Sany-116 > Питерский князь 17 минут назад

      Неадекват......

      0
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      Рейтинг: +19743

      NewLife 26 минут назад

      Все правильно сказал.

      1
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