Карпин объяснил свое скандальное заявление после матча с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свое недавнее резонансное заявление.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Еще одна острая тема возникла после окончания сбора – это приписываемые вам слова, что российским игрокам нужно уезжать из страны.

– Давайте так: для того, чтобы о чем-то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна.

На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы.

Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется.

Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ-5 чемпионатах.