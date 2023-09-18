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    Ловчев – про Карпина: «Иногда лучше молчать, чем говорить»

    Евгений Ловчев высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «По словам Карпина о «пора уезжать». Это тот самый случай, когда ухватились за 2 слова – и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чем тренер-то вообще сказал.

    Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» – и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.

    Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах – тогда и уровень сборной будет выше.

    А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что – спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел ввиду.

    В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду.

    Иногда лучше молчать, чем говорить – я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», – сообщил Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2648

      моэм 9 минут назад

      Язык мой - враг мой ....эта поговорка про Карпина , к сожалению он просто не понимает что журналистики в СМИ давно нет . а есть гадкая и зловонная помесь вурдалачки с некрофилом ...и этот выродок называется журналист России .... искажает и извращает любое слово нормального человека....в Москве и Питере их точно 100% .

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      Рейтинг: +6152

      Питерский князь 1 час назад

      Адвокат Карпина.

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