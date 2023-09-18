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Ловчев – про Карпина: «Иногда лучше молчать, чем говорить»

18 сентября 2023, 11:14
4

Евгений Ловчев высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«По словам Карпина о «пора уезжать». Это тот самый случай, когда ухватились за 2 слова – и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чем тренер-то вообще сказал.

Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» – и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.

Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах – тогда и уровень сборной будет выше.

А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что – спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел ввиду.

В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду.

Иногда лучше молчать, чем говорить – я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», – сообщил Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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моэм
1695030004
Язык мой - враг мой ....эта поговорка про Карпина , к сожалению он просто не понимает что журналистики в СМИ давно нет . а есть гадкая и зловонная помесь вурдалачки с некрофилом ...и этот выродок называется журналист России .... искажает и извращает любое слово нормального человека....в Москве и Питере их точно 100% .
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алдан2014
1695034697
Вот Ловчеву самому иногда лучше молчать. Но щас вроде по делу сказал, наверное впервые
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SLADE2019
1695036224
Честно сказать, надо обладать очень болезненной фантазией, чтобы понять слова Карпина, как призыв валить из страны. Ясный пень, что он имел в виду. А люди с болезненной фантазией пусть с ней сами как то справляются.
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alp
1695039754
слово не воробей...карпину думать надо было , прежде чем ляпать... лучше бы просто сказал - "без понятия" и то, было бы лучше
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