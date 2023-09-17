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  • Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна»

Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна»

17 сентября 2023, 23:10
20

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.

«30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют!

На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.

Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал Тихонов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Mr Green
1694987798
ну да, у них прям у всех нимб над головой. будь 50 лет назад телефоны и камеры,думаю и в их эпоху было бы что показать. что то последнее время из этих ветеранов одна желчь льётся. завидно что ли?
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Давид59
1695010357
Опять биатлонист! Что их так в футбол тянет? Просто мёдом намазано!
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Сергей-К-google
1695010782
Тихонов вот тут то прав на все 100
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almanev
1695011842
Матч ТВ, конечно, гниль. Дзюба тоже. Но, Тихонов, можно подумать, не дрочил пока пипка стояла
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САДЫЧОК
1695013610
Позор !
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alp
1695021493
по поводу дзюбы согласен на 500%
Ответить
ivany4
1695028557
Позор державы - Матч ТВ и его спонсор газпрем!!!
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ivany4
1695031124
Позор державы - Матч ТВ и его спонсор газпрем!!!
Ответить
BRO_football
1695031789
Российский футбол действительно кроме как позором сейчас не назовёшь. И Дзюба как представитель современного российского футбола тому подтверждение. Развели полный бардак в РФС и никто с этим ничего делать не хочет. Ну а Дзюба-онанист в рекламе это уже детище креативщиков из компании Мегафон. Тут Матч ТВ не причём
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яцык
1695035548
Тихонов прав 100%Онанюг на хрен с экрана
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