Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.

«30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют!

На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.

Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал Тихонов.