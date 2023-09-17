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    • Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна»

    Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы! На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы – онаниста, над которым смеялась вся страна»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.

    «30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют!

    На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.

    Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал Тихонов.

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    Источник: Legalbet

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    17.09.2023 23:10
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