Медведев анекдотом ответил на вопрос об уходе Бакаева из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об уходе Зелимхана Бакаева.

Сегодня стало известно, что 27-летний полузащитник уйдет в аренду.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».

Дождитесь результата», – сказал Медведев.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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