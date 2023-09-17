Медведев анекдотом ответил на вопрос об уходе Бакаева из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об уходе Зелимхана Бакаева.

Сегодня стало известно, что 27-летний полузащитник уйдет в аренду.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».

Дождитесь результата», – сказал Медведев.