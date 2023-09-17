Медведев анекдотом ответил на вопрос об уходе Бакаева из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об уходе Зелимхана Бакаева.
Сегодня стало известно, что 27-летний полузащитник уйдет в аренду.
«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».
Дождитесь результата», – сказал Медведев.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
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Источник: «Р-Спорт»