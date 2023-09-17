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    • Медведев анекдотом ответил на вопрос об уходе Бакаева из «Зенита»

    Медведев анекдотом ответил на вопрос об уходе Бакаева из «Зенита»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об уходе Зелимхана Бакаева.

    Сегодня стало известно, что 27-летний полузащитник уйдет в аренду.

    «Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».

    Дождитесь результата», – сказал Медведев.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    17.09.2023 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19348

      paracetamol 37 минут назад

      Пусть идет, бесполезный! Вот сегодня вышел Сутормин после перерыва, и другая игра пошла. Вот таких отпускать нельзя!

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