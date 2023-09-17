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Бакаев близок к уходу из «Зенита» – завтра он покинет клуб

17 сентября 2023, 21:21
21

Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в ближайшее время.

Как пишет журналист Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Предположительно, игрок перейдет в команду из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.

Завтра Бакаев должен вылететь в расположение своего нового клуба транзитом через Москву.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
  • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (21)
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DVOK68
1694975530
То что он в Питере не "жилец"сразу видно было. Совершенно не жаль.
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derrik2000
1694976049
А папа одобрил уход из Зенита??? Не лучше ли баблишко в руках (нехилый контракт с лазоревыми), чем непонятные страны, непонятные отношения между людьми... Досидел бы контракт, а там видно будет? А так получается, что завтрева ВЫШВЫРНУТ "на кого Бог пошлёт", и полетит Зелимхан незнамо куда... А вдруг к людоедам??? )))
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FCSpartakM
1694976587
какая же анальная кара Бакаева схватила. Просто бальзам на душу, как человек слишком много о себе возомнил, а теперь тупо закончил свою карьеру
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alefreddy
1694977643
наигрался сидя на скамейке.Главное бабло отгрыз и теперь никому не нужен
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zigbert
1694977716
Поиграет там год и снова вернется. Конкуренции в Зените он не боится.
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PAREVG.
1694980099
Побежали белые люди из бом.жатни. Теперь в Ленинграде самая темнокожая команда. Белые люди больше не нужны команде в цветах которой нет черного.
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шахта Заполярная
1694988530
Выкинули как использованный. Одно его может успокоить не он первый, не он последний. Там такие еще есть, и еще придут.
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Марк Аврелий!
1694988806
Бакаев думал, что Спартак будет локти кусать из-за его ухода. Теперь похоже он локти должен кусать, что ушел
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Skull_Boy
1695017990
Любой российский игрок переходя в Зенит сразу же становится никем, если в старте играют 9 иностранцев, а теперь и про Коваленко ничего не слышно
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Павелий
1695020698
Что и следовало ожидать. Из всех паспортистов, которых упил Зенит, толк был лишь от Новосельцева: он был крупный, с большой попой, так что лавку прогревал и за себя, и за того парня.
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