Бакаев близок к уходу из «Зенита» – завтра он покинет клуб

Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в ближайшее время.

Как пишет журналист Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Предположительно, игрок перейдет в команду из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.

Завтра Бакаев должен вылететь в расположение своего нового клуба транзитом через Москву.