Бакаев близок к уходу из «Зенита» – завтра он покинет клуб

То что он в Питере не "жилец"сразу видно было.
Совершенно не жаль.
Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в ближайшее время.
Как пишет журналист Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Предположительно, игрок перейдет в команду из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.
Завтра Бакаев должен вылететь в расположение своего нового клуба транзитом через Москву.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.