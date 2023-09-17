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    Бакаев близок к уходу из «Зенита» – завтра он покинет клуб

    Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в ближайшее время.

    Как пишет журналист Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Предположительно, игрок перейдет в команду из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.

    Завтра Бакаев должен вылететь в расположение своего нового клуба транзитом через Москву.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +18763

      DVOK68 2 минуты назад

      То что он в Питере не "жилец"сразу видно было.
      Совершенно не жаль.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3098

      Болотоход > DVOK68 59 секунд назад

      А че жалеть реально!
      Пошел в помойку за деньгами и все конец карьере)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3098

      Болотоход 7 минут назад

      Урвал бабла в помойке и на курорт!
      Позор аль - бзяниту(!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1590

      Taps 9 минут назад

      Наконец-то слили этот балласт.
      Игрочишка не для "Зенита".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6897

      Давид59 11 минут назад

      Похоже Семак читает мои комменты. Я под новостью о Ерохине написал: "следующий на выход Бакаев"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2061

      Suvorov71 > Давид59 5 минут назад

      там не Сегожа решает есть дядя Мюллер

      1
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