Бакаев близок к уходу из «Зенита» – завтра он покинет клуб

Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в ближайшее время.

Как пишет журналист Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры по аренде 27-летнего полузащитника. Предположительно, игрок перейдет в команду из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, где еще открыто трансферное окно.

Завтра Бакаев должен вылететь в расположение своего нового клуба транзитом через Москву.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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