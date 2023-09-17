Изидор посвятил гол в ворота «Рубина» бывшему игроку «Зенита»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от первого гола за петербуржцев.

Француз забил за новую команду спустя семь минут после дебюта – он поразил ворота «Рубина».

– Вильсон, поздравляем! Гол в первом матче за новую команду – это ли не дебют мечты?

– Да, конечно! Я по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют: во-первых, мы выиграли, а во-вторых, мне удалось забить. Это мой первый гол за этот большой клуб, и я действительно счастлив. Идеальный дебют!

– Ожидали ли вы, что выйдете сегодня в стартовом составе?

– Немного! А вообще мы очень плотно работали на этой неделе с Тимо, Виллиамом и главным тренером – они объясняли мне, как я должен играть. Поэтому я ожидал, что, возможно, начну матч на скамейке, но они доверили мне место в старте. Надеюсь, что я смог оправдать их доверие.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– Радость, счастье! Я думаю, что для любого футболиста играть за эту команду – настоящее счастье. Вот и я был просто счастлив – не было никакого давления, я понимал, что должен просто сделать свою работу.

– Кому посвятите первый гол, забитый в зенитовской футболке?

– В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь – Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему.