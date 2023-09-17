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    Дзюба разорвал на себе форму в матче с «Оренбургом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порвал форму.

    В первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» Дзюба обратил внимание судьи, что после единоборства у него оказалась порвана майка. Форвард просил наказания для соперника.

    Арбитр не отреагировал, и Дзюба пошел на скамейку менять порванную майку. По пути футболист еще больше разорвал форму «Локомотива».

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4009

      шахта Заполярная 9 минут назад

      У дюбы от такой интенсивной игры даже брюшко выпирает. Тяжело все же весь матч на ногах простоять.

      1
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      Рейтинг: +431

      The only one 34 минуты назад

      не помогло, паровоз сегодня без угля

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10033

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Бревно !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3097

      Болотоход 37 минут назад

      Псих лазурный)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5403

      neveldomha 39 минут назад

      Для нового ролика мегафон. Мегафон порвет всех)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      The only one 49 минут назад

      пиар, пиар.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      ванжо55 56 минут назад

      господи,слава богу не руку!

      1
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      Рейтинг: +1094

      партизан84 1 час назад

      у меня одного ощущение, что у комментаторов и редакторов дзюбазависимость? уже напоминает монолог Петросяна про шпингалетный завод, когда за каждое упоминание ему заносили.

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      Рейтинг: +6144

      Питерский князь 1 час назад

      Слава ябогу, что дрочить не начал!
      :)))

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      Рейтинг: +1601

      вальтер79 1 час назад

      сказочный идиот и после таких выходок он хочет чтоб его уважали фанаты

      5
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