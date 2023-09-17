Дзюба разорвал на себе форму в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порвал форму.

В первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» Дзюба обратил внимание судьи, что после единоборства у него оказалась порвана майка. Форвард просил наказания для соперника.

Арбитр не отреагировал, и Дзюба пошел на скамейку менять порванную майку. По пути футболист еще больше разорвал форму «Локомотива».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»

Лига чемпионов возвращается: следите за главными матчами и выбирайте своих фаворитов с бонусом до 17000₽!