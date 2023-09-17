Дзюба разорвал на себе форму в матче с «Оренбургом»

У дюбы от такой интенсивной игры даже брюшко выпирает. Тяжело все же весь матч на ногах простоять.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порвал форму.
В первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» Дзюба обратил внимание судьи, что после единоборства у него оказалась порвана майка. Форвард просил наказания для соперника.
Арбитр не отреагировал, и Дзюба пошел на скамейку менять порванную майку. По пути футболист еще больше разорвал форму «Локомотива».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»