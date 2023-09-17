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    Червиченко назвал чемпионство «Спартака» «фантазиями»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).

    «Победа красно-белых была не в спартаковском стиле – навал с желанием просто запихнуть мяч в ворота, а так матч был интересный. Были ошибки в обороне, «Сочи» мог забить. Просто игра была домашней и подбор футболистов у «Спартака» лучше, это сказалось. Пока неплохо себя показывают новички – Тео Бонгонда, Бабич, а остальные оставляют желать лучшего.

    Какая «Спартаку» первая строчка в таблице? Можно летать в облаках и фантазировать, но реальность лучше. «Сочи» не устоял, а команды чуть поприличнее будут выдерживать эти натиски. Проблема в том, что нет основного состава, постоянно идет ротация. Непонятно кто из защитников выйдет, и в нападении. Мне кажется, из-за этого внутри команды не самая лучшая обстановка.

    Сегодня игроки были нервные – спорили с арбитром, толкались. Нет уверенности у игроков на поле, что они могут добиться результата за счет игры. Если «Спартак» будет в тройке в этом сезоне, то уже будет хорошо. Смотришь тех же ЦСКА и «Краснодар» – да, они играют вничью, но там все равно как-то более слаженно и стройно. Чувствуется, что там нет сумбура на поле, а просто обстоятельства так складываются. В «Спартаке» неслаженность, сумбур и непонимание кто и что делает. Александр Соболев просто бегает и пихается. Сзади также Алексис Дуарте пожарит», – сказал Червиченко.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2702

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      где там "Сочи мог забить"? за всю игру по воротам Селихова было нанесено "ноль" ударов, самый халявный матч для него, защита сыграла на "отлично"!)

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      Рейтинг: +5396

      Эном айс 2 часа назад

      Испортил сказку.
      Тут фантазии неуместны.
      Пришествие только настоящего волка заставит поросят зашевелиться.

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      Рейтинг: +537

      Romeo 123 3 часа назад

      Как всегда стоило выиграть один матч, сразу Спартак чемпион

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      Рейтинг: +6109

      Питерский князь 3 часа назад

      Фантащиями больного трансгендерного педофила и его болельшиков.
      :)))
      :)))

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