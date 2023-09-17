Червиченко назвал чемпионство «Спартака» «фантазиями»

где там "Сочи мог забить"? за всю игру по воротам Селихова было нанесено "ноль" ударов, самый халявный матч для него, защита сыграла на "отлично"!)
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).
- Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.
- С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.
- «Спартак» поднялся на 6-е место.
«Победа красно-белых была не в спартаковском стиле – навал с желанием просто запихнуть мяч в ворота, а так матч был интересный. Были ошибки в обороне, «Сочи» мог забить. Просто игра была домашней и подбор футболистов у «Спартака» лучше, это сказалось. Пока неплохо себя показывают новички – Тео Бонгонда, Бабич, а остальные оставляют желать лучшего.
Какая «Спартаку» первая строчка в таблице? Можно летать в облаках и фантазировать, но реальность лучше. «Сочи» не устоял, а команды чуть поприличнее будут выдерживать эти натиски. Проблема в том, что нет основного состава, постоянно идет ротация. Непонятно кто из защитников выйдет, и в нападении. Мне кажется, из-за этого внутри команды не самая лучшая обстановка.
Сегодня игроки были нервные – спорили с арбитром, толкались. Нет уверенности у игроков на поле, что они могут добиться результата за счет игры. Если «Спартак» будет в тройке в этом сезоне, то уже будет хорошо. Смотришь тех же ЦСКА и «Краснодар» – да, они играют вничью, но там все равно как-то более слаженно и стройно. Чувствуется, что там нет сумбура на поле, а просто обстоятельства так складываются. В «Спартаке» неслаженность, сумбур и непонимание кто и что делает. Александр Соболев просто бегает и пихается. Сзади также Алексис Дуарте пожарит», – сказал Червиченко.
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