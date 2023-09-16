РПЛ. «Балтика» ушла с 0:2 в матче с «Ростовом» (2:2) и покинула последнее место

«Ростов» в восьмом туре РПЛ упустил победу над «Балтикой». Хозяев спас арендованный у ЦСКА Кристиян Бистрович. Его команда уступала 0:2.

У «Балтики» также отличился бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес.

«Ростов» остался на 11-м месте, «Балтика» покинула последнюю строчку.

У «Балтики» в восьми турах одна победа.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Балтика (Калининград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уткин, 16; 0:2 – Голенков, 43; 1:2 – Энрикес, 87; 2:2 – Бистрович, 90+1.

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