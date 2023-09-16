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    • РПЛ. «Балтика» ушла с 0:2 в матче с «Ростовом» (2:2) и покинула последнее место

    РПЛ. «Балтика» ушла с 0:2 в матче с «Ростовом» (2:2) и покинула последнее место

    «Ростов» в восьмом туре РПЛ упустил победу над «Балтикой». Хозяев спас арендованный у ЦСКА Кристиян Бистрович. Его команда уступала 0:2.

    У «Балтики» также отличился бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес.

    «Ростов» остался на 11-м месте, «Балтика» покинула последнюю строчку.

    У «Балтики» в восьми турах одна победа.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Балтика (Калининград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уткин, 16; 0:2 – Голенков, 43; 1:2 – Энрикес, 87; 2:2 – Бистрович, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2023 23:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2017

      Artemka444 1 час назад

      Мне кажется пора уже на отдых!!!

      0
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      Рейтинг: +21765

      Cleaner 1 час назад

      Валера, ВЕРИМ!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11773

      alex1951 1 час назад

      Мужики ...потрепаться хочется.....ну трепитесь....
      Только не забывайте,что речь идет о общей болезни..а не о частностях...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6453

      ySS 1 час назад

      Жаль, что не довели игру до победы.
      Обидно, но не стыдно

      2
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      Рейтинг: +9098

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ростсельмаш... после этой игры вспоминаются исторические слова С.Лаврова "дебилы, пляять"...
      Балтика - ЗАЧЕТ!
      С ув.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22231

      derrik2000 > GoLenaStop 1 час назад

      А я после второго гола Бистровича вспомнил слова Маслаченко в концовке финала Бавария - МЮ, когда Солскъяер вывел МЮ вперёд - "ПИЖОНЫ! ПИЖОНЫ!!!"
      )))

      3
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      Рейтинг: +19314

      paracetamol 2 часа назад

      Мужики должны бороться до конца!

      1
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      Рейтинг: +24326

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да, молодцы Балтийцы - боролись до конца, а вот Ростов видимо рано поверил в победу.. Но это футбол, здесь сюрпризы случаются часто.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22231

      derrik2000 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      нахпошла с сайта. Футбол не твоё.
      Иди помоги кончить федунцу.
      )))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24326

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Не переборщи с боярышником, а то без тебя мне скучно будет )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22231

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      бежи бегом, помоги кончить федунцу: он уже человек немолодой.
      Но хочет. )))))))

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      Рейтинг: +57102

      MaxRnD 2 часа назад

      Валера сделал чудные замены, в результате которых эффектно ливанул

      5
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      ...
      Рейтинг: +9098

      GoLenaStop > MaxRnD 2 часа назад

      не...
      блеванул
      в душу

      1
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