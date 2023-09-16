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  • РПЛ. «Балтика» ушла с 0:2 в матче с «Ростовом» (2:2) и покинула последнее место

РПЛ. «Балтика» ушла с 0:2 в матче с «Ростовом» (2:2) и покинула последнее место

16 сентября 2023, 23:12
22

«Ростов» в восьмом туре РПЛ упустил победу над «Балтикой». Хозяев спас арендованный у ЦСКА Кристиян Бистрович. Его команда уступала 0:2.

У «Балтики» также отличился бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес.

«Ростов» остался на 11-м месте, «Балтика» покинула последнюю строчку.

У «Балтики» в восьми турах одна победа.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Балтика (Калининград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уткин, 16; 0:2 – Голенков, 43; 1:2 – Энрикес, 87; 2:2 – Бистрович, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика Игнашевич Сергей
Комментарии (22)
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MaxRnD
1694895224
Валера сделал чудные замены, в результате которых эффектно ливанул
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Persona_non_Grata
1694895277
Да, молодцы Балтийцы - боролись до конца, а вот Ростов видимо рано поверил в победу.. Но это футбол, здесь сюрпризы случаются часто.
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paracetamol
1694895319
Мужики должны бороться до конца!
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GoLenaStop
1694895405
Ростсельмаш... после этой игры вспоминаются исторические слова С.Лаврова "дебилы, пляять"... Балтика - ЗАЧЕТ! С ув.
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ySS
1694896342
Жаль, что не довели игру до победы. Обидно, но не стыдно
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alex1951
1694897707
Мужики ...потрепаться хочется.....ну трепитесь.... Только не забывайте,что речь идет о общей болезни..а не о частностях...
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Artemka444
1694898495
Мне кажется пора уже на отдых!!!
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Просто-333
1694916428
Ростов- обидно... Балтика- с ничьёй!
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zigbert
1694935360
С Балтикой придется всем считаться. Неуступчивая команда.
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