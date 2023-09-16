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    Промес: «В матче с «Сочи» мы показали спартаковский дух»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    • У нидерландца ассист на 91-й минуте.
    • Его признали лучшим в матче.
    • «Спартак» поднялся на 6-е место.

    «Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца», – сказал Промес.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      ZAITZEFF2011 37 минут назад

      Ничейная игра двух средних команд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      lipatov32 1 час назад

      Нигрила тебя тюрьма в Голландии ждёт!
      Какой нах дух.
      Спартаковский пук!
      Утырок!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1783

      Спартач80 > lipatov32 30 минут назад

      Плачь девочка, плачь....Громче!!!!!=)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > lipatov32 23 минуты назад

      Ну во первых еще приговора нет, а во вторых - мало ли кого ТАМ ждет тюрьма ... Так что рот закрой, утырок !!!

      1
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      Рейтинг: +6082

      Питерский князь 1 час назад

      :)))))))))
      И этому вы радуйтесь?
      Позорище!
      Порадовали своих сектанских болельщиков, ОТЛИЧНОЙ игрой.
      :)))))

      0
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      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > Питерский князь 26 минут назад

      Да успокойся уже !!! Никто эйфории не испытывает - вопросов по игре много, но 3 очка в копилке ( вот именно последнему и радуемся, а почему нет ) !

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