Промес: «В матче с «Сочи» мы показали спартаковский дух»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

У нидерландца ассист на 91-й минуте.

Его признали лучшим в матче.

«Спартак» поднялся на 6-е место.

«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца», – сказал Промес.