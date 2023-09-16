Промес: «В матче с «Сочи» мы показали спартаковский дух»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
- У нидерландца ассист на 91-й минуте.
- Его признали лучшим в матче.
- «Спартак» поднялся на 6-е место.
«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца», – сказал Промес.
Источник: «Матч ТВ»