Ветеран ЦСКА уличил команду в примитивизме

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин проанализировал матч восьмого тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (2:2).

«Игру можно делить на два отрезка: до удаления ЦСКА и после. До удаления «Крылья» владели инициативой и забили два быстрых мяча. Ничего не предвещало, но Иван Ломаев сделал подарок ЦСКА с необязательным пенальти. Но у ЦСКА вообще ничего не получалось. Всe сбилось на примитивную игру с забросами на Антона Заболотного.

Свою роль сыграли замены. При удалении Виллиана Роши больше претензий к Федору Чалову со своей передачей. После удаления ЦСКА преобразился, пошли комбинации и розыгрыши. При удачном стечении обстоятельств могли выиграть. То, что отыгрались с 0:2 – здорово. Но по игре есть большие вопросы. Почему понадобилось удаление, чтобы ЦСКА заиграл?» – сказал Масалитин.