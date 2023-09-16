Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Ветеран ЦСКА уличил команду в примитивизме

    Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин проанализировал матч восьмого тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (2:2).

    «Игру можно делить на два отрезка: до удаления ЦСКА и после. До удаления «Крылья» владели инициативой и забили два быстрых мяча. Ничего не предвещало, но Иван Ломаев сделал подарок ЦСКА с необязательным пенальти. Но у ЦСКА вообще ничего не получалось. Всe сбилось на примитивную игру с забросами на Антона Заболотного.

    Свою роль сыграли замены. При удалении Виллиана Роши больше претензий к Федору Чалову со своей передачей. После удаления ЦСКА преобразился, пошли комбинации и розыгрыши. При удачном стечении обстоятельств могли выиграть. То, что отыгрались с 0:2 – здорово. Но по игре есть большие вопросы. Почему понадобилось удаление, чтобы ЦСКА заиграл?» – сказал Масалитин.

    • ЦСКА в последних 7 матчах победил в основное время 1 раз.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

    Новости по теме
    Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор» 1
    Акинфеев пришел на стандарт к чужой штрафной, чтобы дать указания партнерам 3
    РПЛ. ЦСКА и «Крылья» сыграли вничью (2:2), в матче 2 удаления 30
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3731

      CSKA57 24 минуты назад

      Какой тренер, такая и игра! Удивляться нечему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      boog_17 1 час назад

      ЦСКА в последних 7 матчах победил в основное время 1 раз...что еще надо сказать??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      RUSARM > boog_17 47 минут назад

      Все вопросы к ТШ!! А у них всегда,все хорошо!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 