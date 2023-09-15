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  • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе

РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе

15 сентября 2023, 21:01
19

«Динамо» в восьмом туре РПЛ не смогло переиграть «Пари НН». Гости спаслись на 88-й минуте благодаря голу новичка Николоза Кутателадзе, ранее принадлежавшего «Спартаку».

Кутателадзе ассистировал другой новичок «Пари НН» Хуан Боселли.

Москвичи остались на втором месте. «Пари НН» идет восьмым.

«Динамо» не проигрывает в РПЛ семь встреч подряд.

«Пари НН» не побеждает «Динамо» в основное время восемь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 8 (с пенальти); 1:1 – Кутателадзе, 88.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Кутателадзе Николоз
Комментарии (19)
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DVOK68
1694800982
Молодечики нижегородцы!
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derrik2000
1694801225
"гостей спас Кутателадзе" Чегой-то - СПАС??? Это Динамовцам сегодня ПЁРЛО, что не пропустили ещё парочку. Удача была на их стороне. Ох, и "моторная" же команда Нижний! Когда Серёга Юран на бровке. ))))))))))) А КАК забил Кутателадзе, а??? Давненько я ТАКИХ голов не видел. А Серёге и игрокам Нижнего как то абсолютно по хер, что вся их команда имеет "трансферную стоимость" как один-два игрока Динамо. ))))
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JTherry
1694801282
скорее хозяева "отскочили", весь матч будучи под давлением гостей из НН, а гол в итоге Кутателадзе забил как в футзале пяткой...
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Ziklop
1694801316
Нижний Новгород и Юрана с удачными заменами и ничьей! Гоцук привоз позорный!
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MaxRnD
1694801328
Гоцук - пенёк !
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neim
1694801805
Динамо не на 88 минуте упустило победу, а после своего забитого пенальти на 8-ой. Расслабились, практически всю игру владели инициативой, а забить второй, третий или четвёртый гол так и не смогли. А почему ?
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ySS
1694802101
Динамо команду Юрана недооценило, плюс быстрый пенальти позволил расслабиться. Нижний удивил нацеленностью на ворота и наиграл даже больше, чем на ничью.
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Вомбат
1694803210
Что-то больно долго Динамо неооценивало Нижний. Минуты с 25 и до конца игры катали мяч, хотя с самого начала второго тайма Нижний полностью переигрывал соперника, играя на контратаках. Как можно было не собраться и не взвинтить темп? Личка, ау!
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