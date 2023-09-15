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    • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе

    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе

    «Динамо» в восьмом туре РПЛ не смогло переиграть «Пари НН». Гости спаслись на 88-й минуте благодаря голу новичка Николоза Кутателадзе, ранее принадлежавшего «Спартаку».

    Кутателадзе ассистировал другой новичок «Пари НН» Хуан Боселли.

    Москвичи остались на втором месте. «Пари НН» идет восьмым.

    «Динамо» не проигрывает в РПЛ семь встреч подряд.

    «Пари НН» не побеждает «Динамо» в основное время восемь матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 8 (с пенальти); 1:1 – Кутателадзе, 88.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6433

      ySS 11 минут назад

      Динамо команду Юрана недооценило, плюс быстрый пенальти позволил расслабиться.
      Нижний удивил нацеленностью на ворота и наиграл даже больше, чем на ничью.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22204

      derrik2000 > ySS 2 минуты назад

      "Нижний удивил нацеленностью на ворота и наиграл даже больше, чем на ничью."

      А чёй-то "УДИВИЛ нацеленностью на ворота"???
      У Серёги не забалуешь: они в каждом матче ТАК выкладываются.
      Тем более, что на поле был "проводник идей" - Трошечкин.
      Да и сам Юран из больницы поехал на стадион, хотя врачи не рекомендовали: без Юрана на бровке его рОбятЫ могли расслабиться.
      "А так - всё чинно-благородно. По-нашему. " (с) )))))

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      Рейтинг: +5834

      neim 16 минут назад

      Динамо не на 88 минуте упустило победу, а после своего забитого пенальти на 8-ой.
      Расслабились, практически всю игру владели инициативой, а забить второй, третий или четвёртый гол так и не смогли. А почему ?

      2
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      Рейтинг: +2634

      ScarlettOgusania > neim 7 минут назад

      потому что "мастерства маловато и интенсивности в игре нет", всё как в критике сборной, и недооценка соперника сыграла за команду Юрана

      0
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      Рейтинг: +22204

      derrik2000 > neim 5 минут назад

      Знаешь... Я в своё время категорически приветствовал назначение Лички в Динамо: человек с второразрядными футболёрами в Оренбурге создал команду-грозу авторитетов. Думал, что он, имея несравненно более качественных исполнителей, сделает Динамо, ну, если не главным, то "одним из" претендентом на чемпионство. И даже, не смотря на второе промежуточное место, в каждой игре меня часто не покидает ощущение, что всё очень сырое...
      Не знаю. Может, не получается у Мартина "душевности" с основой команды, какая была у Шварца???

      0
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      Рейтинг: +57086

      MaxRnD 24 минуты назад

      Гоцук - пенёк !

      3
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      Рейтинг: +22204

      derrik2000 > MaxRnD 21 минуту назад

      Ну, разок, конечно, накосячил крепко, а, в целом, очень даже потом "отбатрачил". ))

      2
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      Рейтинг: +5026

      Ziklop 24 минуты назад

      Нижний Новгород и Юрана с удачными заменами и ничьей!
      Гоцук привоз позорный!

      3
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      Рейтинг: +30977

      JTherry 25 минут назад

      скорее хозяева "отскочили", весь матч будучи под давлением гостей из НН, а гол в итоге Кутателадзе забил как в футзале пяткой...

      3
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      Рейтинг: +5834

      neim > JTherry 11 минут назад

      Ты наверное пиво пил, а не футбол смотрел, раз такую байду несёшь. Или не понимаешь ни хера в футболе.

      2
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      Рейтинг: +22204

      derrik2000 26 минут назад

      "гостей спас Кутателадзе"

      Чегой-то - СПАС???
      Это Динамовцам сегодня ПЁРЛО, что не пропустили ещё парочку.
      Удача была на их стороне.
      Ох, и "моторная" же команда Нижний!
      Когда Серёга Юран на бровке. )))))))))))
      А КАК забил Кутателадзе, а???
      Давненько я ТАКИХ голов не видел.
      А Серёге и игрокам Нижнего как то абсолютно по хер, что вся их команда имеет "трансферную стоимость" как один-два игрока Динамо. ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5026

      Ziklop > derrik2000 21 минуту назад

      Гоцук всё обосрал в начале своим дебильным подкатом и поднятием ноги почти за линией ворот, мяч уже вне игры! а этот чудак на пенальти что ли поставил в первом тайме?

      1
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      ...
      Рейтинг: +22204

      derrik2000 > Ziklop 19 минут назад

      "а этот чудак на пенальти что ли поставил в первом тайме?"

      Это ты О КОМ???

      0
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      Рейтинг: +18744

      DVOK68 30 минут назад

      Молодечики нижегородцы!

      4
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      Рейтинг: +3023

      Болотоход 30 минут назад

      Так и надо ментам! Могли и проиграть.
      А стыдно все ровно за аль - бзянить)))

      2
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      Рейтинг: +21756

      Cleaner > Болотоход 21 минуту назад

      Играли Динамо и НН. А стыдно, действительно, за СПАРТАКА!...)))

      1
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