РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе

«Динамо» в восьмом туре РПЛ не смогло переиграть «Пари НН». Гости спаслись на 88-й минуте благодаря голу новичка Николоза Кутателадзе, ранее принадлежавшего «Спартаку».

Кутателадзе ассистировал другой новичок «Пари НН» Хуан Боселли.

Москвичи остались на втором месте. «Пари НН» идет восьмым.

«Динамо» не проигрывает в РПЛ семь встреч подряд.

«Пари НН» не побеждает «Динамо» в основное время восемь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 8 (с пенальти); 1:1 – Кутателадзе, 88.

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