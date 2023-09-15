«Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.

Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал Мостовой.