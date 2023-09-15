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  • «Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

«Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

15 сентября 2023, 20:27
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.

Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал Мостовой.

  • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
  • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
  • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Вомбат
1694803340
Благодаря искусственно завышенным зарплатам, РПЛ только деградирует. Игроки получают деньги, которых они не заслуживают. Это их развращает, они становятся халявщиками. Впрочем, подобные процессы идут не только в РПЛ.
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Январь 59
1694803364
Куда ехать? На российских игроков в Европе табу. Как можно почувствовать себя человеком, если в тебя плюют? В Европу если кого и берут то игроков сборной Армении, Грузии. Захарян, Сазонов.
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odessakmv
1694839315
зачем им ехать, если можно за 2 ляма европейских нерублей лавку раз в неделю пополировать, а не за "несчастные" 500 тыс вкалывать на тренировках и пахать от свистка до свистка на поле. еще и премию за (паспорт) вызов в сборную выдадут... нужен "потолок" зарплат в размере МРОТ ))) и полный запрет на легов, в первую очередь для клубов на госбюджете, а для остальных как в Англии жесткие требования типа: игр за сборные, возрастной ценз, таже ЗП
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Oldtrafford83
1694840708
Впервые Саня что то дельное сказал, вообще не пониманию почему так всех начало бомбить после слов Валеры, он абсолютно прав, надо пробовать уезжать даже в середняки топ 5, в РПЛ дел не будет, тем более в текущих условиях.
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cska1948
1694848675
Читаешь подобные призывы и складывается впечатление, что наши тренеры, включая и Карпина, и импортных тренеров, запрещают нашим футболистам играть в быстрый, искромётный футбол.
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SLADE2019
1694850130
Александр, может не надо подобных комментариев? А то и вправду финансирование перекроют.
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