«Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.
После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.
«Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.
Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал Мостовой.
- Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
- Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
- Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
Источник: Sport24