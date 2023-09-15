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    • «Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

    «Игрокам РПЛ нужно прикладывать все силы, чтобы уехать»: Мостовой поддержал Карпина в скандальном заявлении

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скандальном заявлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.

    Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал Мостовой.

    • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
    • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
    • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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    Источник: Sport24

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