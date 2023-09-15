Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд», 6 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2023, в 21:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Аль-Хиляль»: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Али аль-Булаихи, Рубен Невеш, Александар Митрович, Яссер аль-Шахрани, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Досари, Сауд Абдулхамид, Малком, Michael
Главный тренер: Жорже Жезуш
«Аль-Рияд»: Abdulhadi Al Harajan, Бирама Туре, Дино Арсланагич, Мартин Кампанья, Дидье Ибрагим Ндонг, Ноуледж Мусона, Хуанми, Эндри Грэй, Abdulelah Al Khaibari, Khalid Bin Shuwayyi, Mohammed Al Shwirekh
Главный тренер: Янник Феррера
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир