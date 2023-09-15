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    • В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался переход Велингтона

    В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался переход Велингтона

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил срыв трансфера Велингтона.

    Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал контракт с бразильским защитником, но сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.

    «Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна.

    Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.

    В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22200

      derrik2000 18 минут назад

      "в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы."

      Ну и пральна!
      У бразилов, если не проследишь СКРУПУЛЁЗНО, то могут впарить неликвид.
      Первый раз, что ли?

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