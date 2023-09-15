В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался переход Велингтона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил срыв трансфера Велингтона.

Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал контракт с бразильским защитником, но сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна.

Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.

В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал Брейдо.