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    Абаскаль назвал игрока «Спартака», которого обожает

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Руслан Литвинов лишился места в стартовом составе команды.

    – Почему сел на скамейку Руслан Литвинов? Какие к нему претензии, кроме третьего гола с «Уралом»?

    – Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто тот матч не получился, вспомните еще эпизод с пенальти (в первом тайме Руслан сыграл рукой в штрафной – прим. «Бомбардира»).

    Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу и этому футболисту, и всей команде. И еще раз: Литвинов – просто отменный футболист.

    • Литвинов провел 6 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Контракт игрока действует еще 3 года.
    • Он стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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