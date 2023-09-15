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    • Абаскаль надеется, что его не уволят из «Спартака» в ближайшие десять лет

    Абаскаль надеется, что его не уволят из «Спартака» в ближайшие десять лет

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что чувствует доверие со стороны руководства московского клуба.

    Складывается ощущение, что у вас кредит доверия, какого не было ни у одного тренера «Спартака» за последние лет 15. Вы это чувствуете?

    – Доверие – это результаты, как ты приходишь к результатам, и понимание, почему этих результатов иногда нет. Жизнь тренера длинна настолько, насколько длинна серия побед его команды. Для нас тут не будет каких-то исключений, так как для всех очевидно, что «Спартак» должен побеждать. И мы делаем для этого все, так как без побед нет ничего.

    Но у меня есть уверенность в проекте и в его серьезности, во внимании ко всем деталям. Если бы мы встретились с вам здесь, в моем кабинете на базе, несколько месяцев назад, то сидели бы как будто в больнице. Я не шучу, было мрачно.

    Теперь сделан ремонт, на базе рабочая обстановка, есть все условия для работы. Есть клуб, владельцы, которые позволяют эволюционировать всему, что у нас есть.

    Есть рост, я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня здесь не будет. На мой взгляд, правильный путь – не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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